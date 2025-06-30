الإيجار القديم.. برلماني للحكومة: لن نكون سببًا في طرد مستأجر من بيته

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في يوم 30 يونيو، وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومي وتحقيق التنمية، يعني أيضًا أننا من خلال تعديل ذلك القانون نغيِّر واقع كلا الطرفَين في القانون؛ المالك والمستأجر للأفضل.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف الحصري: لا بد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة؛ فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أي قانون من الطبيعي أن يكون هناك اعتراض عليه من جانب بعض الأطراف؛ ولكن الأمانة تقتضي بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين؛ المالك والمستأجر.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: الحكومة أعلنت عدم خروج أي مستأجر إلا بوجود بديل سكني له، مضيفًا: أؤكد أن على الحكومة التزام قانوني ودستوري وأدبي في ذلك الأمر؛ فنحن لن نكون سببًا في طرد مستأجر بسيط من بيته.

وقال الحصري: ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة؛ ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لا بد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لا بد من أن تقوم الحكومة بدورها في دعم تلك الطبقات البسيطة.

وأعلن الحصرى موافقته على مشروع القانون.