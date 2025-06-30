تأجيل مناقشة الإيجار القديم.. وجبالي يطالب ببيانات واضحة

كتب: نشأت علي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إغلاق المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، على أن تُستأنف المناقشات في الجلسة العامة غدًا الثلاثاء.

وطالب جبالي الحكومة بتوفير البيانات اللازمة التي طالب بها عدد من النواب، لضمان الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يُراعي حقوق جميع الأطراف.

وشدّد رئيس المجلس على أهمية تقديم بيانات تفصيلية حول الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، وكذلك تحديد الأراضي أو الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل في مختلف المحافظات، على أن تُتاح هذه المعلومات لرؤساء الهيئات البرلمانية قبل الجلسة بوقت كافٍ.