أحمد شلبي: نوافق على قانون الإيجار القديم لكن الأرقام الحاسمة غائبة

كتب: نشأت علي

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين.

وقال شلبي في كلمته: "كنا أمام خيارين؛ إما ترك الوضع ليستمر كما هو حتى ينتهي تدريجيًا، أو أن تتدخل الحكومة لحل الأزمة من جذورها، وقد اختارت الحكومة الخيار الثاني وهو الأفضل، لكنها لم توضح كيف ستوفر البدائل للمستأجرين، سواء من الناحية الجغرافية أو المالية".

وأضاف شلبي: "الوصول إلى حل واقعي يتطلب بيانات وأرقام دقيقة لن تكون متاحة قبل عام 2027، ما يجعل من الصعب الآن وضع خطة شاملة وواضحة للتطبيق".

وشدّد النائب على ضرورة توضيح مسؤولية الحكومة في توفير البدائل السكنية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد.