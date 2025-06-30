كتب- نشأت علي:

طالب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الحكومةَ ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن وجودهم.

وطالب وزير الشؤون النيابية والقانونية منح مهلة للحكومة، حتى صباح باكر، حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.

وتساءل رئيس المجلس: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور فيها من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة؟!

وعقب الوزير مؤكدًا التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس، وسيتم تقديمه صباح باكر .

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، وبناء على طلب العديد من النواب، تساؤلاً للحكومة بأنه: هل يوجد بيان بالأراضي التي سيتم بناء الإسكان الاجتماعي عليها في جميع المحافظات؟!

وتساءل رئيس مجلس النواب: هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات؟ علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السنوات السبع؟ فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟ مطالبًا الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم.

اقرأ أيضًا:

تبدأ من 17 ألف جنيه.. أسعار العمرة 2026

الإيجار القديم.. برلماني يصف الحكومة بـ"نبت شيطاني".. وفوزي: عيب جدًّا

السيسي يستقبل قائد الجيش الليبي - تفاصيل

مُعرض للانفجار.. سحب باور بانك شهير من الأسواق