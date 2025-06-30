ضوابط العمرة 2026.. قرار مهم من السياحة بشأن رحلات رمضان وشعبان

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت ضوابط موسم العمرة لعام 1447هـ - 2026، أنه لا يُسمح باعتماد رحلات عمرة جديدة لأي شركة سياحية إلا بعد عودة رحلة الشركة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لكل وسيلة نقل على حدة سواء كانت جوية أو بحرية أو برية.

ويُطبق هذا القرار خلال شهري شعبان ورمضان، تماشيًا مع الإجراءات التي اتبعتها المملكة العربية السعودية العام الماضي في أوقات الذروة، بهدف تنظيم حركة الرحلات وضمان سيرها بشكل منتظم ومنضبط.

كان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمدالقواعد والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك بعد إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

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