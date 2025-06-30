نائب يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم: يهدد السلم الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا رفضه لما وصفه بـ"ظلم بيّن" قد يقع على المستأجرين حال تطبيق القانون بصيغته الحالية.

وقال داود، خلال كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم، إن التوقيت الحالي لا يناسب إقرار القانون، باستثناء ما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن الشارع المصري يرفض الإسراع في طرد المستأجرين، سواء بعد 5 أو 7 أو حتى 10 سنوات.

وأضاف: "نحن أمام تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي، وسندفع جميعًا الثمن في حال تمرير القانون بهذه الصورة، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن تنفيذ التزاماتها في قوانين سابقة مثل قانون التصالح".

وشدد النائب على تأييده لتحرير القيمة الإيجارية بشكل منضبط، لكنه رفض المادة الثانية من القانون التي تحدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يمثّل خطرًا داهمًا على الاستقرار الاجتماعي ولا يمكن القبول به، مضيفًا: "لا يمكن أن نوافق على طرد الناس من بيوتهم".

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