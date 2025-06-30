كتب- نشأت علي:

قال عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة عقاب اجتماعي.

وأوضح إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أنه صاحب مصلحة شخصية لامتلاكه عقارًا، مشيرًا إلى أن الإفصاح تطبيق للمبادئ البرلمانية المستقرة واللائحة الداخلية.

وقال النائب: "إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، مضيفًا: "أنا مالك؛ عندنا مكان إيجار قديم، جدي ووالدي أجرا الشقق، وعارفين.. وقالوا لنا إنها ستورث"، مضيفًا: "الحاج محمود اللي أجر منَّا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده.. مش كل الورثة زيي أنا كده، باقول له تموت قبل السبع سنين".

وتساءل إمام "أو واحد زيه في مدينة المحلة الكبرى، مدينة زي بورسعيد أو غيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي، توديهم فين؟! هتبعتهم مدن تانية؟! هتوديهم الصحراء؟!".

وقال إمام: "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأً تاريخيًّا نعمل عقابًا اجتماعيًّا، تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".

وأضاف النائب: "اللي بيحصل ده غلط، محتاج وقفة، بنولع في الناس، نقولهم احنا مش معاكم، ونقول لكبار السن إن المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".

وتابع إمام موجهًا حديثه إلى الحكومة: "نقيب الأطباء تكلم عن العيادات والصيدليات، وأنا هاتكلم عن الحلاقين"، مضيفًا: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق، بييجي يوم يقول لك نعيمًا، واللي عليه الدور يتفضل.. السيرة الطيبة هي الباقية".