هيئة الدواء أول جهة مصرية معتمدة لإنتاج المواد المرجعية

كتب: أحمد جمعة

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصولها على اعتماد دولي جديد، لتصبح أول جهة مصرية معتمدة لإنتاج المواد المرجعية المعتمدة (Certified Reference Material)، وذلك وفقًا للمواصفة الدولية ISO 17034:2016، ما يُعد إنجازًا جديدًا في سجل الاعترافات الدولية بالهيئة.

جاء ذلك بعد اعتماد الإدارة العامة للمعامل المرجعية من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، في أعقاب مراجعة فنية وإدارية دقيقة أُجريت على منظومة العمل داخل الهيئة، وتقييم نظم الإنتاج والتحليل وضمان الجودة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن هذا الاعتماد يمثل امتدادًا لمسيرة التطوير المؤسسي التي تنتهجها الهيئة، ويعكس جاهزيتها لأداء دور مرجعي على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات التحليل والرقابة وتوكيد الجودة.

وأوضح البيان أن إنتاج هذه المواد المرجعية محليًا يمثل خطوة محورية ضمن مشروع استراتيجي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، كما تُستخدم هذه المواد في إعداد المونوجرافات الخاصة بدستور الدواء المصري، ما يعزز من كفاءة التسجيل والتحليل في القطاع الدوائي.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص الهيئة على مواءمة إجراءاتها مع المعايير العالمية، بما يدعم مكانتها كجهة رقابية معترف بها دوليًا، ويُسهم في توسع الصناعات الدوائية المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في مجالات المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.