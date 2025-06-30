الجيزة: إنجاز 97% من طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لبحث عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين.

افتتح المحافظ الاجتماع بمناقشة الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025/2026، مع متابعة مستمرة للمشروعات في الأحياء والمراكز، مؤكدًا على أهمية المتابعة الميدانية لرؤساء الأحياء ومديري المديريات لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وبحسب بيان، استعرض الاجتماع موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء من 7 مايو 2024 وحتى 28 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن 97% من الطلبات تم التعامل معها حتى الآن، موجهاً بضرورة استكمال فحص الحالات المتبقية بدقة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتم استعراض إجمالي الطلبات المقدمة، والمبالغ المستردة، والطلبات المتعاقد عليها، بخصوص ملفات التقنين في مراكز المحافظة، حيث أكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحري المحاضر اللازمة.

كما ناقش الاجتماع موقف منظومة المتغيرات المكانية من يناير 2022 حتى يونيو 2025، وما تم إنجازه من إزالات خلال الموجة الـ26، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد للفترات القادمة.

ووجه المحافظ، فيما يتعلق بأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز، بضرورة تسهيل تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات بسرعة، مع إلزام الجهات المختصة بوضع لافتات توضح مواعيد العمل والمستندات المطلوبة.

كما استعرض المحافظ تقريرًا تفصيليًا حول إصدار تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، مؤكدًا على ضرورة التدقيق الكامل وعدم التهاون في تطبيق الضوابط.

وشدد كذلك على تكثيف حملات المرور على المخازن المخالفة داخل الكتل السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون.

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