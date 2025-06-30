كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن قانون الإيجار القديم كان مراية لكل المجالس النيابية السابقة ولكل حكومة، والمجلس الذي كان يجد نفسه سيغرق يبعد عن هذا القانون، واليوم القاعة كلها حريصة على مصلحة المواطن، ونحن أمام قانون دائمًا يكون سيئًا في رواية أحدهم، نحن أمام واقعَين أحلاهما مر، نعمل لنرضي الله سبحانه وتعالى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقريرَي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبَي لجنتَي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأعرب خير الله عن تخوفه من تطبيق الحكومة هذا القانون، وكيفية التعامل بعد ذلك، قائلًا: عندما نفكك القانون سنجد المحافظات المحدودة، فهناك 4 محافظات فيها 82% من هذا القانون، يجب العمل عليها من الآن، وكلنا بلا استثناء نخاف على المستأجر الأول، وعلى أهالينا من كبار السن، وأتحدى لو فيه نائب داخل القاعة ليس خائفًا على هذا البند.

وأضاف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الحكومة بوضوح غير مسىتعدة إحصائيًّا، متابعًا: في زمن الذكاء الاصطناعي وبتكلمني على إحصائيات من 2017، بعض الدول ممكن تقولك المستأجر لابس إيه حاليًّا، الموضوع عبارة عن مستأجر يحلم ومالك يخشى إجحافًا، وسعيد بكثرة أسئلة رئيس المجلس لوزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، والمفروض نطلع النهارده نقول للمواطنين اطمئنوا حريصون عليكم، كلنا متفقون التجاري ماحدش بيتكلم عليه، لكن أهالينا المساكين الذين يدعون على أنفسهم بالموت عشان القانون نزل في مجلس النواب.. لازم نطمئن أهالينا.