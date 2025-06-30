انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انطلاق خطة القوافل الطبية العلاجية في مراكز ومدن المحافظة بدءًا من الثلاثاء 1 يوليو 2025، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر من نفس العام.

أكد المحافظ أن القوافل تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية في مختلف أنحاء المحافظة، مع التركيز على المناطق النائية والقرى والمراكز الأولية للرعاية الصحية، مشددًا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

تنظيم الحملات الطبية وشموليتها

أوضح "النجار"، أن الخطة تتضمن حملات طبية شاملة في مختلف التخصصات، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير وتحسين خدمات الصحة العامة وضمان توزيع عادل للخدمات الطبية.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير الدعم الكامل للقوافل الطبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تنفيذ فعال يسهم في تحسين الصحة العامة وتخفيف العبء على المواطنين.

تفاصيل جدول القوافل الطبية خلال الشهور المقبلة

أوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية، أن القوافل ستزور خلال يوليو 2025 عدة مناطق منها قرى كومبرة وردان وبرنشت، ومناطق الربوة وكفر غطاطي وكفر حكيم.

وفي أغسطس ستتوجه القوافل إلى قرى أترس ومنشأة دهشور وناهيا، بالإضافة إلى مناطق “ابني بيتك 2” و“ابني بيتك 4” وغمازة الكبرى.

أما خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، فستشمل الجولة مناطق مثل نزلة السمان، ميت قادوس، هرم سيتي، بني سلامة، أبو رواش، المنيا، كفر الجبل، وقرى أخرى متنوعة.

وفي نوفمبر، ستزور القوافل مناطق مساكن دهشور، أبو غالب، 800 فدان، القاطوري، ومنشأة دهشور.

خلال ديسمبر 2025، تستهدف القوافل مناطق “ابني بيتك 1”، كفر أبو حديد، بني مجدول، منشأة كاسب، روضة أكتوبر، والكريمات.

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