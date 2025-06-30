الإيجار القديم.. برلماني يصف الحكومة بـ"نبت شيطاني".. وفوزي: عيب جدًّا

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشادات حادة بين الأغلبية والمعارضة.

جاء ذلك بعد كلمة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بقوله: "أرفض القانون والحكومة الذي قدمته وتقرير اللجنة".

وبدأت المشادة بعد مقاطعة عدد من نواب الأغلبية، النائب عاطف المغاوري، ليطالب الأخير رئيس المجلس، قائلًا: "أطلب منك الحماية من هذا العدوان والبلطجة، وفي هذه الجلسة إذا كان هناك بلطجة فنحن نِد لها".

وطالب رئيسُ المجلس المغاوري بالاعتذار عما ذكره، فقال المغاوري "على الآخرين أن يحترموا رأيي"، فقال جبالي "أنت ممثل لهيئة برلمانية محترمة، أرجو الالتزام بقواعد الكلام وتتحدث في الموضوع، إننا جميعًا اليوم بصدد يوم تاريخي، جميعنا مع المواطنين المصريين ملاكًا ومستأجرين".

وأضاف جبالي: "للجميع؛ معارضة وأغلبية ومستقلين.. أرجو قصر الحديث في الموضوع؛ حتى نستفيد جميعًا من المناقشة.. وإعلاءً لمصلحة الوطن والمواطن، الحديث في الموضوع لنستفيد جميعًا ونخرج بقانون متوازن عادل يكفل مصالح الجميع".

واستكمل المغاوري كلمته "أناشد حزب مستقبل وطن الذي يتمتع بالأغلبية الكاسحة في مجلس النواب، أن يعلي المصلحة ومستقبل الوطن والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي"، مضيفًا: "ما تفضل به جهاز التعبئة والإحصاء بشأن الإيجار القديم يوضح أنها علاقة تنتهي بشكل طبيعي دون إجراء استثنائي، لماذا العجلة؟ ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول لأقوم بفسخ عقده؟ ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول لفسخ العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، والعقد رضائي وفقًا لقوانين قائمة؟!".

وأضاف المغاوري: "أسأل الحكومة التي تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية، ما مشروعيتك السياسية؟ هل أنت نبت شيطاني أم انقلاب على حكومات سابقة؟!"، متابعًا: "المستأجر والمؤجر حررا عقود الإيجار وَفق القوانين التي شرعتها سلطات تشريعية ونفذتها سلطات تنفيذية!"، قائلًا: "تسقط الحكومة، ويسقط مشروع القانون، لا تشقوا الوطن، لا تشقوا الوطن".

وثارت القاعة مجددًا ضد كلمة المغاوري؛ اعتراضًا على كلمته واستمرت الخلافات دقائق؛ حتى هدأت القاعة مرة أخرى، ومنح جبالي الحكومة حق الرد، فقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية: "عيب أوي، عيب جدًّا أن تهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل؛ خصوصًا أننا نحترم كل الآراء، إذا كان النواب يقولون إننا نواب المستأجرين والمؤجرين، فالحكومة أيضًا حكومة المستأجرين والمؤجرين".

وخاطب فوزي رئيسَ المجلس، قائلًا: "شغال مع حضرتك بقى لي سنة لم أرَ خرقًا واحدًا لهذه اللائحة طوال مدة رئاستك"، وأشار الوزير إلى اللائحة الداخلية التي توجب على العضو مراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة.

وقال ممثل الحكومة: "لا يصح أبدًا، ويؤسفني من عاطف بيه إنه يقول كده، الحكومة نبت شيطاني! الحكومة حكومة دستورية تمارس عملها بمنتهى الدأب والجدية في أطر دستورية".

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية: الحكومة تمارس عملها بجدية في ظروف استثنائية، متسائلًا: كيف نسمع كلام غريب عن شرعية الحكومة؟

وتابع الوزير: "عيب إهانة مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل؛ فالحكومة هي حكومة المالك والمستأجر، ولا بد من الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية، ولا يصح أبدًا ما حدث، ويؤسفني أن يقول النائب عاطف المغاوري إن الحكومة نبت شيطاني".

وطالب فوزي بحذف العبارات المسيئة من المضطبة، قائلًا: "المجلس وشأنه في اتخاذ القرار البرلماني المناسب مع المخالفة".

وطرح جبالي طلب الوزير للتصويت، ووافق النواب على حذف ما تضمنته عبارات الإساءة للحكومة من المضبطة.