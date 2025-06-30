برلماني يهاجم "الإيجار القديم": الحكومة تلعب بالنار وتتعالى بالصمت

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال بلال، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين: "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدين في بيوتهم ينظرون إلى هذه الجلسة وخايفين يتم طردهم من منازلهم".

واستكمل بلال كلمته منفعلًا: "سيادة الرئيس: احنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة؛ حيث كانت الحكومة مَن تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفَين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر، إنما منحازة للمُلاك الجدد، وشركات الاستثمار العقاري اللي أسماؤها عبر كل شوارع عمارات وسط البلد، عشان تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية تطبقه في القاهرة اللي عمرها 1000 سنة..".

وتابع النائب: "وفي النهاية؛ الحكومة هتسيب المواطن المالك والمواطن المستأجر يحلان خلافاتهما مع بعض، وهتدخل لصالح الشركات الخاصة فقط.. وبعد 40 سنة من المفترض أن ترجع الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية؛ مش عينها على الضرائب العقارية اللي محتاجاها عشان تسدد فوائد الديون اللي حذرنا منها".

واختتم نائب "التجمع": هذه الحكومة تلعب بالنار، حكومة تتعالى بالصمت ولا تجيب عن أحد، حتى واجب العزاء لا تتقدم به، وفي تحمل المسؤولية تقول "مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت"، وفي النهاية مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه!