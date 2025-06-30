مدرسة الضبعة النووية.. فرصة ذهبية لـ75 طالبًا متفوقًا سنويًا

كتب: محمد صلاح

تُعد مدرسة الضبعة النووية أول مؤسسة تعليمية فنية متخصصة في الطاقة النووية السلمية في الشرق الأوسط، وبديلًا واعدًا للثانوية العامة، حيث تستقبل 75 طالبًا فقط سنويًا من طلاب الشهادة الإعدادية المتفوقين.

وتعمل المدرسة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتأهيل كوادر مصرية للعمل في محطة الضبعة النووية، مع تقديم مناهج بمعايير دولية وفرص توظيف فورية للخريجين.

مزايا المدرسة

شهادة دبلوم فني متقدم بنظام خمس سنوات مع إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة أو الجامعات التكنولوجية.

إقامة داخلية كاملة تشمل سكنًا ومطعمًا وصالات رياضية ومذاكرة.

تدريب عملي داخل هيئات نووية، مع فرص توظيف فوري تصل رواتبها إلى 14 ألف جنيه شهريًا.

بعثات دراسية إلى روسيا بالتعاون مع شركة روساتوم.

مواصلات مجانية ووجبات غذائية صحية.

شروط القبول

الجنسية المصرية ومجموع لا يقل عن 260 درجة بالإعدادية (دور أول 2025).

متوسط 95% على الأقل في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

السن لا يزيد عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2025.

اجتياز اختبارات إلكترونية (عربية - إنجليزية - رياضيات - ذكاء).

اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

أولوية لأبناء محافظة مطروح بنسبة 20% حال التساوي.

الأوراق المطلوبة

استمارة التقديم الإلكترونية.

شهادة الميلاد وبيان النجاح بالإعدادية.

صورتان شخصيتان وصورة بطاقة ولي الأمر.

إيصالات سداد رسوم التقديم (100 جنيه) والاختبارات (250 جنيهًا).

المصروفات

نحو 3000 جنيه سنويًا، إضافة إلى 120 جنيهًا مصروفات حكومية رمزية.

الموقع وطريقة التقديم

تقع المدرسة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، ويمكن التقديم من خلال بوابة مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 15 يومًا من بدء التقديم المعلن من وزارة التعليم.

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