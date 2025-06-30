السجيني: التزام الحكومة بالسكن هو الحل السحري لأزمة الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

وصف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة تاريخية"، مشيرًا إلى أنها تُسجَّل في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

وقال السجيني، في كلمته خلال الجلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الحديث عن القضية جاء من منطلق الضمير الوطني منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الأجرة، مؤكدًا أنهم لم يتواروا عن مناقشتها.

ووجّه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلًا: "الغلو في تحقيق المكتسبات من أحد الطرفين قد يؤدي إلى نتائج عكسية"، مشيرًا إلى أن التزام الحكومة بتوفير البدائل السكنية يُعد "عصا موسى السحرية" لحل أزمة الإيجار القديم عند التطبيق.

وأكد السجيني أنه في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن يُضار لا المالك ولا المستأجر من تعديل القانون، لافتًا إلى أن من يبني مدنًا جديدة لن يسمح باستمرار مخاوف غياب السكن.

وشدد في ختام كلمته على ضرورة عدم المساس بالمستأجر الأصلي، معلنًا موافقته من حيث المبدأ، مع الاحتفاظ بحقه في إبداء الرأي في التعديلات المقبلة.