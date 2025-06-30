وكيل البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم اتجاه صحيح لتحقيق التوازن

كتب - نشأت علي:

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن لجنة الإسكان بذلت جهدا كبيرا في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن.

ولفت إلى أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن أمام قانون شائك كل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه.

وقال: نحاول تحقيق التنوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم.

وأشار إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل.