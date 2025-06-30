تشغيل جهاز (ATC).. 7 تنبيهات من السكة الحديد لتجنب الحوادث

كتب- محمد نصار:

شددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على ضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالأمان والسلامة على خطوط السكة الحديد في رحلاتها.

وعلم مصراوي، من مصادر داخل السكة الحديد، أن تعليمات السلامة شملت قائدي القطارات على وجه الخصوص.

وبحسب المصادر، فإن الهيئة نبهت على السائقين والعاملين، بضرورة الالتزام بما يلي:

1- كتابة تقرير في نهاية الرحلة.

2- كتابة تقرير في حالة العطل.

3- الالتزام بتشغيل جهاز ATC.

4- الالتزام بارتداء الزي المصلحي والمهمات.

5- الالتزام بالسرعات والتهديات المقررة.

6- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

7- الالتزام بتوقيع الحضور والانصراف.

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