

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن أكثر من 300 مستشفى في مصر استقبل المرضى القادمين من قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جهات دولية عدة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية تدشين مبادرة دعم مرضى القصور الكلوي من السودانيين المقيمين في مصر، حيث أكد عبدالغفار أن مصر كانت على أتم استعداد لاستقبال المصابين، وتمكنت من توفير العلاج للمرضى بسهولة وفعالية.

وأضاف أن تعدد الجهات الشريكة في هذا الجهد الإنساني يؤكد عمق البعد الإنساني للعمل، موجهاً الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية المشاركة في هذه الجهود.