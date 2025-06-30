أول مرة.. هيئة الدواء تنشر ضوابط استخدام المنشطات الجنسية

كتب - أحمد جمعة

أصدرت هيئة الدواء المصرية للمرة الأولى إرشادات رسمية توضح ضوابط استخدام الأدوية والمستحضرات المؤثرة على الصحة الجنسية، وعلى رأسها العقاقير التي تحتوي على المادة الفعالة "السيلدنافيل" أو مشتقاتها، والتي تُستخدم لعلاج مشكلات الضعف الجنسي.

وأكدت الهيئة أن السيلدنافيل ومشتقاته قد لا تكون آمنة أو فعالة في عدد من الحالات الصحية، منها: انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد الحادة، والفشل الكلوي الذي يستلزم الغسيل الكلوي، والمشكلات القلبية أو الوعائية الحديثة مثل الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية أو اضطرابات خطيرة في نظم القلب خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية التي تصيب شبكية العين.

وشددت الهيئة على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول هذه الأدوية، خاصة إذا كان المريض يتناول أدوية أخرى، حيث قد تؤدي التفاعلات الدوائية إلى آثار جانبية خطيرة أو تقلل من فعالية العلاج.

وأوضحت الهيئة أنه في حال حدوث أي آثار جانبية، يمكن للمواطنين الإبلاغ عنها لمركز اليقظة الصيدلية من خلال الخط الساخن (15301)، أو البريد الإلكتروني (pv.followup@edaegypt.gov.eg)، أو عبر الرابط الإلكتروني: https://tinyurl.com/bdzm2apn، وذلك لضمان تقييم الحالات واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للحفاظ على مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية في السوق المصري.

كما نشرت الهيئة مجموعة من الضوابط المتعلقة باستخدام المستحضرات المؤثرة على الصحة الجنسية، تضمنت التأكيد على الامتناع التام عن تناول أي منشطات أو مكملات غذائية لهذا الغرض دون إشراف طبي، حتى وإن كانت متاحة دون وصفة طبية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة من قِبل الطبيب، محذرة من شراء المنشطات الجنسية من مصادر غير موثوقة أو تناول مستحضرات عشبية غير مسجلة، لما قد تحمله من مخاطر صحية جسيمة بسبب مكوناتها المجهولة وغير المُصرح بها.