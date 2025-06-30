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وزير الإسكان يتأخر عن جلسة "النواب" بشأن الإيجار القديم.. وجبالي يعلق

11:42 ص الإثنين 30 يونيو 2025

حنفي جبالي

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كتب - نشأت علي:

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأخر وزير الإسكان عن حضور الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال "جبالي" في بداية انطلاق الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الايجار القديم: "لاحظت عدم وجود وزير الإسكان"، ليرد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "في الطريق.. دقايق ويكون موجود".

وعقب رئيس المجلس: "في الطريق بردو زي كل وزير بيتأخر؟". ليرد فوزي: "دقائق سيادة الريس.. بنعتذر".

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حنفي جبالي الإيجار القديم مجلس النواب
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