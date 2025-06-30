كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن الحكومة أحالت العديد من مشروعات القوانين إلى البرلمان في الآونة الأخيرة، وكأنها كانت غافلة عن هذه القوانين طوال السنوات الماضية، لتتذكرها فجأة في الشهر الأخير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أوضح إمام أن هناك اتفاقًا سابقًا بين الحكومة ومجلس النواب في بداية الدورة الحالي لتحديد أولويات مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء شهدت إدخال قوانين جديدة خارج الخطة الموضوعة مسبقًا.

وأكد أن قوانين مثل الإيجار القديم والتعليم كان يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي يمتد ثلاثة أشهر على الأقل قبل الإحالة.

وأشار إلى أن الوضع يشبه إلقاء "كرات نار" على البرلمان، الذي يُطالب بمواجهتها في وقت قصير دون معرفة الغرض من الإسراع، معتبرًا أن مشروع قانون التعليم يسعى لمنح السلطة التنفيذية سيطرة كاملة على هذا القطاع دون استشارة البرلمان.

وأضاف أن الوزير يطمح للحصول على تفويض لإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيًا واستبداله بنظام بكالوريا دون ضوابط، مع إمكانية إنشاء برامج دراسية موازية ومنح تراخيص للمدارس الخاصة دون عودة للمجلس.

وتابع قائلاً إن هذا التوجه يتيح للسلطة التنفيذية تعديل التعليم الأساسي دون مشاركة السلطة التشريجية، وهو أمر خطير، مؤكدًا أن مشروع القانون يتعارض مع مواد دستورية واضحة في الدستور المصري، خاصة تلك المتعلقة بمجانية التعليم.