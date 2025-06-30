مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن الانتخابات القادمة ستُنتج برلمانًا يُفترض أن يعبر عن 120 مليون مصري.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن هذا البرلمان يجب أن يكون سلطة تشريعية تُراقب وتُحاسب السلطة التنفيذية بفعالية.

وأوضح الجلاد أن دور الرقابة لم يتحقق بعد، مشيرًا إلى أن نسبة المعارضة في البرلمان الحالي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، مما يُثير تساؤلات حول فعالية التمثيل الحزبي.

وأكد أن البرلمان المقبل، بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، ينبغي أن يعكس حياة سياسية وحزبية تنافسية تمثل طموحات ومشاكل المجتمع، لكن أصوات داخل البرلمان تؤكد غياب هذا التمثيل.

وأشار إلى أن الهندسة الانتخابية الحالية، التي تُسيطر عليها السلطة التنفيذية في تشكيل القوائم وتوزيع النسب، تحول دون ظهور أحزاب معارضة قوية، معتبرًا أن الأحزاب يجب أن تكون بديلاً حقيقيًا للحكم.

وأضاف أن تعديلات قانون التعليم، التي فاجأت النواب، تعكس تسلط السلطة التنفيذية، مشددًا على أن منحها تفويضًا لتغيير التعليم دون استشارة البرلمان يُعد خطأ فادحًا.

وتابع الكاتب مجدي الجلاد، أن هذا الوضع يؤدي إلى تركز السلطة في يد واحدة، متوقعًا أن يستمر الوضع ما لم تُعاد صياغة آليات الرقابة والتمثيل بشكل عادل.