طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: حرارة شديدة وشبورة ورياح

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت 5 يوليو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب ليلا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر واضطراب الملاحة البحرية على سواحل "مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط" ، وسرعة الرياح من 60: 75 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من اليوم الإثنين 30 يونيو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وتابعت: يوجد شبورة مائية من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.