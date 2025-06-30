الحكومة مسؤولة.. مجدي الجلاد: تكلفة صيانة الطريق الإقليمي تثير تساؤلات

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن الطريق الإقليمي الذي أُنجز منذ 8 سنوات يعاني مشكلات مثل الهبوط في كثير من المناطق ما يستدعي صيانة بتكلفة 50 مليار جنيه.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن هذا الرقم المرتفع يثير دهشة، خاصة مع تصريح الوزير الذي دعا لاستشارة خبراء.

وأوضح الجلاد أنه ليس متخصصًا، لكنه تساءل عن ضرورة الاستعانة بخبراء لتقييم التكلفة، مشيرًا إلى أن التصريح يحتاج توضيحًا.

وأكد أن تكلفة صيانة طريق كبير بعد سنوات من إنشائه بهذا الحجم تُشير إلى خلل، سواء في التصميم أو التنفيذ، مما يستوجب معرفة الأسباب.

وأشار إلى أن الهبوط قد يكون نتيجة أخطاء في اختيار المسار، خاصة إذا كانت الأراضي زراعية غير مناسبة، داعيًا إلى الكشف عن الدراسات المسبقة التي حددت هذا المسار كأمثل خيار.

وأضاف أن غياب مسار بديل أو دراسات تربة دقيقة يثير تساؤلات عن المسؤولية، مشددًا على أن الحكومة هي المسؤولة عن التجاوزات، سواء في الإشراف أو التنفيذ، ويجب أن تجيب عن هذه الاستفسارات.