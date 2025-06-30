ماذا قال كامل الوزير في أول ظهور له بعد حادث الطريق الإقليمي؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أدلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بالعديد من التصريحات في أول ظهور له بعد حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 18 فتاةً وسائقًا، وذلك بعد قطع زيارته إلى تركيا.

وتفقد الوزير موقع الحادث وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:

- السائق المتسبب في الحادث كان بدون رخصة مهنية وتحت تأثير المخدرات.

- أكد أن أرواح الضحايا أمانة ولن يُسمح بمرور الحادث دون محاسبة.

- قاطعت زيارتي الرسمية لتركيا لمتابعة الموقف ميدانيًا.

- تم إطلاق خطة إصلاح عاجل للطريق وتنظيم حركة المرور.

- صدرت تعليمات بمراجعة شاملة لتصميم الطريق الإقليمي وتقييم معايير السلامة فيه.

- بدأ تنفيذ مرحلة أولى من تطوير الطريق بطول 152 كم، باستخدام الرصف الخرساني لتحمل الأحمال الثقيلة.

- تطوير الطريق الإقليمي سيتكلف 50 مليار جنيه.

- خطة لتطوير كل قطاعات الطريق بالكامل (إجمالي 400 كم).

- إطلاق رقابة مشددة وتطبيق صارم لقواعد المرور، مع عدم التهاون في مخالفات السير العكسي أو الرعونة.

- التنسيق مع الداخلية لتكثيف الرادارات، الحملات المفاجئة، والكمائن لسحب عينات تحليل المخدرات من السائقين.

- 900 مخالفة سرعة تم تسجيلها خلال 4 ساعات فقط.

- من يحتاج وظيفة من أسر الضحايا سيتم تشغيله فورًا.

- إعداد مؤتمر موسع خلال الأسبوع الجاري للتوعية بمخاطر الحوادث وأهمية الالتزام بقواعد السلامة.

- تفعيل حملات مجتمعية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة للتوعية بالسلوكيات الآمنة على الطرق.

- تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال.

- "مش هنجامل، ومفيش استثناءات.. القانون هيتطبق على الكل".

- "هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع تكلفة الطرق".

- غلق الفتحات العشوائية بالطريق، وتشديد الرقابة لمنع الدخول من مناطق زراعية أو سكنية بشكل غير قانوني.

- "مش هنسيب صاحب العربية وهنرجع عليه بالتعويض".