أيمن أبو العلا: تقنين وضع اليد في الأراضي متاح بشرط

كتب- حسن مرسي:

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن كل فرد يحق له تقديم طلب لفحص وضع اليد سواء لأغراض زراعية أو بناء بهدف تقنين الوضع القانوني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن المواطن يمكنه الحصول الآن على ختم رسمي بعد إجراء معاينة من الجهة الإدارية المختصة.

وأوضح أبو العلا، أن سكان الواحات ومطروح ورثوا أراضيهم عن أسلافهم ويمتلكونها بوضع اليد، مشيرًا إلى أن هذا الوضع كان متاحًا حتى قبل 5 سنوات، بينما أصبح الآن كل شيء موثقًا عبر صور جوية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن من يحمل وثائق ملكية قانونية قادر على استعادة أرضه من واضع اليد وفق الأنظمة القانونية، مؤكدًا أن مصر دولة تتمسك بالقانون.