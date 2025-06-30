كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

قائد الدفاع الجوي: نتابع كل تطور في أسلحة العدو.. ونطور قدراتنا لمجابهة التفوق التكنولوجي والصاروخي

في حوار موسع بمناسبة عيد قوات الدفاع الجوي، أكد الفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، أن القوات تواصل الليل بالنهار لتأمين سماء الوطن ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها، مشددًا على أن قوات الدفاع الجوي أصبحت تمثل "القوة الرابعة" في بنية الجيش المصري، بفضل ما تمتلكه من منظومة متكاملة ومتنوعة من الأسلحة الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وأوضح "الطودي"، أن يوم 30 يونيو 1970 كان علامة فارقة في التاريخ العسكري المصري، حين تم إسقاط 12 طائرة إسرائيلية حديثة من طراز "فانتوم" و"سكاي هوك"، ليتم اتخاذه عيدًا لقوات الدفاع الجوي، التي وُلدت رسميًا في خضم معارك الاستنزاف.

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كامل الوزير: مستعد للمحاسبة بعد حادث الإقليمي.. وهذه توجيهات الرئيس

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسائل حاسمة عقب حادث الطريق الإقليمي الذي أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، مؤكدًا أن "لا أحد فوق الحساب".

وأضاف "الوزير" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TeN" مساء الأحد، "أي شخص أخطأ سيُحاسب، والفيصل سيكون ما تقرره النيابة العامة، وأي متهم سيُدان، أياً كان موقعه، من أقل موظف وحتى أكبر مسؤول، حتى لو كان داخل وزارة النقل التي أترأسها شخصيًا".

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أحمد موسى: هناك حملات تشويه تستهدف رئيس الوزراء ووزير النقل - (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة نفذت تطويرًا شاملًا لشبكة القطارات عقب عدة حوادث، أبرزها حادث الصعيد عام 2002.

خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أضاف موسى أن الدولة استثمرت مليارات لضبط منظومة السكك الحديدية، مع تدشين مشاريع القطارات السريعة، وقطارات ربط البضائع، إلى جانب تطوير الموانئ البحرية وشبكات المترو.

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متحدث الوزراء يوضح سبب تأخير صدور بيان حكومي بشأن حادث الإقليمي

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، راقب عن قرب مع الوزراء والجهات المعنية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي، متضمنة الصيانة والتطوير والتعويضات للضحايا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل بسرعة على مستويات متعددة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

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التأمين الاجتماعي: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن في هذا الموعد

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو، موضحًا أن صرف الزيادة يكون على معاش شهر يوليو.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن صرف المعاش بعد غدًا 1 يوليو، حيث يتم وضع الزيادة على المعاش دون طلب أي شيء من أهالينا، موضحا أنه يتم صرف معاشات لحوالي 11.5 مليون مواطن وهم سيستفيدون من هذه الزيادة.

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