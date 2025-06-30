كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية تسعة منشورات تحذيرية جديدة خلال شهر يونيو، تتعلق بعدد من المستحضرات الدوائية المتداولة في الأسواق المحلية، بعدما تبين أنها إما مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المنشورات شملت سحب عدد من الأدوية المتداولة لعلاج العدوى البكتيرية وبعض الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة وأدوية الأطفال.

وأكدت الهيئة أهمية التأكد من مصادر الأدوية لضمان سلامة المرضى، داعية إلى سحب التشغيلات المشتبه فيها من الأسواق.

وتشمل تلك المنشورات:

* المنشور رقم (28) لسنة 2025: سحب التشغيلة رقم "240182" من دواء "Staturic 80 mg Film Coated Tablets"، من إنتاج شركة P&C. وأرجعت الهيئة هذا الإجراء إلى عدم مطابقة المستحضر للتشغيلة المحددة من قبل معامل الهيئة. يُستخدم هذا الدواء في علاج ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم لدى مرضى النقرس.

* المنشور رقم (29) لسنة 2025: سحب التشغيلة رقم "40305" من دواء "Clozapine 100 mg Tablet"، من إنتاج شركة كواد فارما، وذلك لعدم تطابق المستحضر مع التشغيلة المعتمدة من قبل الهيئة. يُستخدم دواء "كلوزابين" لعلاج الفصام وبعض الحالات النفسية التي تتطلب علاجًا بمضادات الذهان.

* المنشور رقم (30) لسنة 2025: سحب التشغيلة رقم "3132001" من دواء "Dicloflam 50mg Tab"، من إنتاج شركة الإسكندرية. وأوضح المنشور أن السبب يعود لعدم مطابقة المستحضر للتشغيلة المطلوبة من قبل معامل الهيئة. يُستخدم "ديكلوفلام" لعلاج الآلام الخفيفة والمتوسطة وخفض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تسكين أعراض التهابات المفاصل والعضلات.

* المنشور رقم (31) لسنة 2025: سحب التشغيلة رقم "KC0071" من دواء "Xolamol Sterile Ophthalmic Solution 5ml"، من إنتاج شركة جمجوم فارما، بعد التحقق من وجود عبوات مقلدة. تُستخدم قطرة "زولامول" لعلاج ارتفاع ضغط العين وحالات المياه الزرقاء (الجلوكوما).

* المنشور رقم (32) لسنة 2025: سحب التشغيلة رقم "CVF2" من دواء "Pedicort Forte 15mg/5ml Oral Solution"، من إنتاج شركة "الإسراء"، بناءً على إفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة. يُستخدم هذا الدواء للأطفال لعلاج حالات التهابات الجهاز التنفسي وحساسية الصدر.

* المنشور رقم (33) لسنة 2025: تحذير من التشغيلتين رقم "0302094 - 0302036" من دواء "Ectomethrin 5% Topical Lotion"، من إنتاج الشركة الدولية للصناعات الدوائية، بعد التحقق من وجود عبوات مقلدة. يُستخدم هذا الدواء في علاج الجرب وحالات الهرش.

* المنشور رقم (34) لسنة 2025: سحب التشغيلة رقم "1024332" من دواء "Epoetin 4000 I.U. Sedico For S.C or I.V. Inf"، من إنتاج شركة سيديكو، بناءً على وجود عبوات مقلدة. يُستخدم دواء "إيبوتين" لعلاج فقر الدم.

* المنشور رقم (35) لسنة 2025: سحب التشغيلتين رقمين "285" و"287" من دواء "Tavacin 750 & Tavacin 500"، من إنتاج شركة "الحكمة"، بسبب وجود عبوات مقلدة. يُستخدم دواء "تافاسين" كمضاد حيوي لعلاج التهابات بكتيرية.

* خطاب توعية: سحب التشغيلة رقم "HJ8710" من دواء "Ibrance™ (Palbociclib) Capsules 125mg"، من إنتاج شركة ويسترن، وذلك بسبب وجود عبوات مجهولة المصدر. يُستخدم هذا الدواء في علاج بعض أنواع سرطان الثدي المتقدم.

وأكدت هيئة الدواء أن التحذيرات لا تعني حظر تداول الأدوية بشكل كامل، وإنما تقتصر فقط على التشغيلات المحددة. وأهابت الهيئة بالصيدليات ومنافذ التوزيع بوقف تداول الأدوية ذات التشغيلات المشكوك فيها، وطالبت المواطنين بعدم تناول أي عبوات دوائية مشكوك في مصدرها.

ودعت الهيئة المواطنين في حالة الشك أو الحاجة للمزيد من الاستفسارات إلى التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: رابط الهيئة.

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