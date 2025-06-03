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بالصور.. جمال مبارك وعصام العرجاني في عزاء والدة عمرو الجنايني

11:04 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    جمال مبارك في عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    جمال مبارك في عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    مدحت العدل والسيد القصير
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
  • عرض 19 صورة
    عزاء والدة عمرو الجنايني
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تصوير - هاني رجب:
شهد عزاء والدة عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي (CIB)، وعضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة.

وحرص على حضور العزاء: جمال مبارك، وعصام العرجاني، والوزير السابق أسامة هيكل.

كما حضر العزاء كل من: أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق.

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عزاء والدة عمرو الجنايني عمرو الجنايني جمال مبارك عصام العرجاني
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