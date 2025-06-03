كتب – محمد شاكر:

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، عن بدء التشغيل الليلي رسميًا لمجمع مطاعم الملك خوفو بهضبة الأهرامات بالجيزة، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2025، من الساعة السابعة مساءً.

وسيتم نقل الزوار مباشرة إلى مجمع مطاعم الملك خوفو عبر حافلات خاصة تنطلق من مركز الزوار الجديد، حيث تم تجهيز الطريق المؤدي إلى المجمع بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لضمان تجربة آمنة ومريحة للزوار.

وقد صُمم مجمع مطاعم الملك خوفو على طراز معماري خاص يمزج ببراعة بين التصميم العصري بمقاييس عالمية، والأجواء المصرية التاريخية الأصيلة في أهم أثر في العالم، وآخر ما تبقى من عجائب العالم القديم: أهرامات الجيزة، ليُقدم بذلك تجربة فريدة تعكس عراقة الموقع وروح العصر.

ويُقدم المجمع أحدث معايير الضيافة العالمية بما يتماشى مع أصالة ورُقيّ هضبة الأهرامات، ويضم مجموعة متنوعة من الوجهات الراقية تشمل: مطعم "خوفو"، ومطعم "بيسترو خوفو"، و"مطعم لادوريه"، ومطعم "بيلز"، و"كافيه بريدفاست"، وذلك لتلبية مختلف الأذواق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التطوير الشاملة لتجربة الزوار، والتي تهدف إلى تشغيل الموقع الأثري أمام زوار مجمع الملك خوفو للمطاعم في أوقات جديدة، تتيح لهم الاستمتاع بجمال الأهرامات في أجواء مسائية مميزة.