كتب- محمد شاكر:

طالبَ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، بضرورة اختيار شخصيات ذات ثقل لدى الشارع في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ وعلى رأس هذه الفئات الصحفيون والمفكرون.

وأجاب الجلاد عن سؤال بشأن اختيار شخصية واحدة بين الكاتب إبراهيم عيسى والدكتور محمد الباز، للبرلمان المقبل، قائلاً: "أختار إبراهيم عيسى طبعاً؛ رغم أن هناك اختلافًا كبيرًا بيننا على مستوى المدارس الصحفية والفكرية التي ننتمي إليها".



وأضاف الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي: إبراهيم عيسى يضيف لمجلس الشيوخ؛ ولكن عندما تخيِّرني بين الباز وإبراهيم عيسى، أختار عيسى بالطبع.

وتساءل رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "ليه ما يكونش الدكتور عمار علي حسن في المعينين بالبرلمان؟! بالعكس الدولة والنظام هيكسبوا؛ لأنه صحفي وكاتب كبير، وهناك مثلًا سليمان جودة، كاتب رائع جدًّا وليبرالي، ليه لأ؟! وهناك أيضًا الكاتب حمدي رزق".

وتابع الجلاد: "هتقول لي اختار من التيار الموجود الآن في الإعلام، هاقول لك ولا واحد منهم ينفع؛ لأنهم محروقين عند الناس، يعني أنا هاجيب واحد محروق في الإعلام أوديه البرلمان؟!".

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الطريق إلى البرلمان

حلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" عبر موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.