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المفتي يحسم الجدل بشأن حكم أداء صلاة الجمعة يوم عيد الأضحى

10:20 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إنه إذا وافق يوم العيد يومَ الجمعة، تقام الجمعة في المساجد عملًا بالأصل.

وأوضح عياد في فتوى له، أن الأكمل والأجزل ثوابًا أن يصلي المكلف صلاة العيد جماعة ثم يصلي صلاة الجمعة، ما لم يكن هناك عذر يمنعه من أداء الصلاتين.

وأشار إلى أنه يجوز للمكلف الترخص في ترك صلاة الجمعة إذا صلى العيد في جماعة ولا حرج عليه ولا ضير، عملًا بمن أجاز ذلك من الفقهاء، ويلزمه حينئذ أن يصليها ظهرًا، وأما من لم يصل العيد في جماعة فلا تسقط عنه صلاة الجمعة بل يبقى مكلفًا بأدائها مع جماعة المصلين.

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