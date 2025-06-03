"بيان للناس".. مظهر شاهين يعلق على طلاق أحمد السقا ومها الصغير

القاهرة - مصراوي:

علق الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على الجدل المثار بشأن طلاق الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير.

ووجه شاهين عبر حسابه على فيسبوك، رسالة للسقا قال فيها: "إن الله يحب الحلم عند الغضب، والستر عند الزلل، فاجعل من موقعك قدوة في الصبر والحكمة، ومن تصرّفك مخرجًا كريمًا يحفظ ما تبقى من ود، ويُغلق أبواب الفتنة، فالكلمة إذا خرجت لا تعود، والغضب إن لم يُضبط قد يهدم ما بُني في سنين".

كما وجه رسالة لمها الصغير قائلًا: "قد جعل الله لكل مرحلةٍ من الحياة قدرها ووقارها، فكما أن الطلاق حقّ مشروع، فإن المضي بعده بما يليق من رصانة وتقدير للنفس وللآخر، هو من تمام الخلق، فكوني كما عهدك الناس دومًا رمزًا للاتزان والاحترام، ولا تفتحي على نفسك أو على غيرك باب فتنة، فالله يُحب الحييّ الستّير، ويجزي كل متعففة بصبرها خير الجزاء".

وختم شاهين بيانه بتوجيه رسالة إلى جمهور المتابعين: "الطلاق، وإن كان مؤلمًا، فهو من الأمور الجائزة شرعًا، وقد أباح الله للمرأة الزواج بعد عدّتها دون حرج أو إثم. ولا يحق لأحد أن يتتبع خطواتها أو يطعن في نواياها. إشاعة الأسرار، والطعن في المقاصد، وبناء الأحكام على الشائعات، منهيّ عنها شرعًا. وقد قال الله تعالى: «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا»، وقال: «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم»."

واستشهد بحديث النبي ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، مضيفًا: "الستر عبادة، والتورع شرف، والنصيحة إن لم تُؤدّ بإخلاص ورفق صارت أذى وسوء أدب. دعوا الناس وشأنهم، واحفظوا ألسنتكم، فلعلّ الله أن يُصلح ما بين القلوب، ويكون الصلح خيرًا للجميع".