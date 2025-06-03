القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم غد الأربعاء، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، ونشاط رياح على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ، وارتفاع الموج من 1.25 متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية ، أما بالنسبة لحالة لحالة البحرالاحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الادارية 34 20

6 اكتوبر 33 20

بنهــــا 33 21

دمنهور 30 20

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 30 19

المنصورة 31 20

الزقازيق 33 20

شبين الكوم 32 20

طنطا 32 20

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 34 19

السويس 33 21

العريش 30 18

رفح 29 17

رأس سدر 33 20

نخل 32 14

كاترين 28 13

الطور 33 22

طابا 31 20

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 27 19

العلمين 26 18

مطروح 25 19

السلوم 27 20

سيوة 35 17

رأس غارب 33 25

الغردقة 35 24

سفاجا 33 24

مرسى علم 32 25

شلاتين 38 20

حلايب 32 23

أبو رماد 33 22

رأس حدربة 36 23

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 38 24

الأقصر 39 23

أسوان 38 24

الوادى الجديد 37 22

أبوسمبل 37 22