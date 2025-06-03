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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبي

08:47 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال أكد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتكثيف الجهود لتنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

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عبد الفتاح السيسي أنطونيو كوستا المجلس الأوروبي محمد الشناوى رئاسة الجمهورية
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