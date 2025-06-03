كتب- أحمد الجندي:

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، رصد ومتابعة مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية"، وذلك في اليوم الرابع على التوالي.

وقالت "أحمد"، في تصريحات صحفية، إن امتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه كان طويلًا، و"سهل للي مذاكر"، معتبرةً أن هناك تباينًا في الآراء بين السهل والصعب، بينما جاء امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الجيزة سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط في أغلب الأسئلة.

وتابعت: إن امتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظتَي المنيا والبحيرة جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة كانت سهلة ومباشرة في معظمها.

واستكملت: إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية كان في غاية السهولة، وأغلب الأسئلة من داخل المنهج، بحسب الطلاب وأولياء أمورهم، قائلين: "سهل جدًّا".

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور أن امتحان مادة الهندسة في محافظتَي الدقهلية والإسكندرية جاء سهلًا، وأغلب الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ومباشرة.

وشددت "أحمد" على ضرورة أن يركّز الطلاب في باقي الامتحانات دون تشتيت، فضلًا عن قيام أولياء الأمور بتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، وتشجيعهم بشكل مستمر، متمنيةً التوفيق لجميع الطلاب.