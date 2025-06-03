كامل الوزير يُحذر: عقوبات صارمة لمتعدي حارة الأتوبيس الترددي

كتبت – داليا الظنيني:

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك تنسيقًا بين الوزارة والإدارة العامة للمرور لتطبيق عقوبات صارمة على السائقين الذين يعتدون على الحارة المخصصة للأتوبيس، مبينًا أن هذه الحارة تقع في الجانب الأيسر من الطريق في كلا الاتجاهين، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على انسيابية حركة النقل الجماعي الذكي.

وفي لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، حث الوزير المواطنين على الالتزام بعبور الطريق من خلال الكباري والأنفاق المخصصة للمشاة، محذرًا من المجازفة بعبور الطريق بطريقة عشوائية.

وتابع: تأتي هذه الدعوة ضمن جهود الوزارة لخفض معدلات الحوادث وتحقيق الأمن المروري.

ووجّه الفريق كامل الوزير نداءً مباشرًا للمواطنين، يحثهم فيه على احترام قواعد المرور، والامتناع عن التصرفات التي تهدد سلامة الآخرين أو تعرقل المنظومة الجديدة للنقل الجماعي الذكي.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع لا يتحمل أي تهاون أو مخالفات، مشيرًا إلى أن الميكروباص سيعمل على المواقف الملاصقة للطريق الدائري لتسهيل الحركة.