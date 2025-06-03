تتويج جديد لمصراوي.. مارينا ميلاد تفوز بجائزة سمير قصير

القاهرة - مصراوي:

حصدت الزميلة مارينا ميلاد، جائزة مؤسسة سمير قصير لحرية الصحافة، في فئة التحقيق الاستقصائي عن تحقيقها "صرت عايبة.. سوريات تخرجن من السجن بوصم".

تنافس على الجائزة هذا العام 372 عملا، لتحتل مصر المركز الأول بعدد المشاركات بنسبة 39% يليها لبنان بنسبة 13٪؜ ثم فلسطين.

ويحل هذا العام الذكرى العشرين لاغتيال الصحفي والكاتب سمير قصير في بيروت. وتأسست تلك المؤسسة التي تحمل اسمه منذ عام 2006 لتكريم الأعمال الصحفية كل عام، والتي بلغت 54 عملا.

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