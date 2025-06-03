القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص أراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتي أسوان والمنيا، لاستخدامها في إقامة عدد من قرى الظهير الصحراوى وهي : قرية (بنبان الجديدة) و قرية ( أبو سمبل الجديدة ) وقرية (وادى العرب الجديدة ) و قرية (السلام العلاقي الجديدة ) وقرية (إبريم الجديدة ) في أسوان …

و قرية (السلام الجديدة) وقرية ( شارونة الجديدة ) في المنيا.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .