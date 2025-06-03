خالد الجندي: حج هؤلاء باطل.. وفّروا أموالكم

كتبت -داليا الظنيني:

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أن الحج له شروط صارمة، بعضها يسبق أداء الفريضة، وبعضها يتعلق بأدائها نفسه.

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "دي إم سي"، أن الأشخاص الذين يتلبسون بحقوق العباد، ويأكلون الميراث أو أموال الناس بالباطل، فإن حجهم باطل ولا يُقبل.

وأكد أن شروط أساسية قبل أداء فريضة الحج من أهم شروط ما قبل العبادة في الحج، أن تكون النفقة التي يُحج بها طيبة وحلالًا.

وتابع : يجب ألا يترتب على سفر الحاج أي ضرر للآخرين. وضرب مثالًا لذلك قائلًا: "واحد يسيب مراته وعياله ومش سايب لهم لا أكل ولا حاجة، وقبل ما تحج، لازم تتصرف في نفقة أسرتك".

وأشار إلى أن امتلاك النفقة تعني "من ملك الزاد والراحلة" كما قال العلماء قديمًا، ومع تطور وسائل السفر اليوم من طائرات وسفن، فإن الوسيلة تتبع الهدف.

وتابع الشيخ الجندي تأكيدًا على أهمية الحالة النفسية والاجتماعية للحاج: "لابد أن يكون الإنسان الحاج متصالحًا. لو واحد مقاطع أخواته، ومقاطع أهله، ومخاصم أسرته ووالده ووالدته، خليه أحسن ووفّر تعبك، لأن المشاحن لا يُقبل له عمل ولا له أجر".