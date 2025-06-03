وزير الري ينهي تكليف رئيس إدارة الموارد المائية بالبحيرة بشكل فوري

البحيرة - أ ش أ:

أصدر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري قراراً فورياً بإنهاء تكليف المهندس عيسوي الشناوي من مهامه كرئيس للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، في ضوء عدم الالتزام بخطة الاستعداد لموسم الصيف، والتأخر في الانتهاء من أعمال التطهيرات للعديد من الترع بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري المفاجئة، اليوم الثلاثاء، لمحافظة البحيرة؛ لتفقد حالة الري والمنشآت المائية وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، حيث تفقد ترعة الخندق الشرقي وجنابية الخندق الشرقي وترعة ساحل مرقص وترعة شنديد وترعة الخزان وترعة فرع كفر بني هلال وترعة الجرن ومصرف إدكو، وموقع حجز دنشال الواقع على ترعة الخندق الشرقي.

ووجه الدكتور سويلم بشكل فوري، بقيام قطاع الري والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بالقطاع بالتدخل الفوري بجميع الوسائل المتاحة لانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة خلال فترة محددة.

كما وجه الوزير، مصلحة الري بإصلاح محطات الخلط الوسيط المعطلة خلال عشرة أيام من الآن، والتوجيه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لانتهاء من الإصلاحات اللازمة بتلك المحطات.

وأكد سويلم حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للري بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيز ومكافأة الإدارات المتميزة لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية واستيفاء طلبات المنتفعين، وفي الوقت ذاته يتم اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المقصرين في أداء أعمالهم، بما ينعكس على سوء حالة المنظومة المائية بنطاق الإدارة، والتوجيه لغيرهم من الكفاءات بإتمام تنفيذ المهام المطلوبة لتحسين المنظومة المائية وضمان وصول المياه للمنتفعين، خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.