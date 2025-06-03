مجدي الجلاد يكشف عن فرص حزب النور في البرلمان المقبل

كتب- محمد شاكر:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن المزاج العام للمواطن المصري بعد التجارب الأخيرة، لا يميل إلى الأحزاب ذات المرجعية الدينية.

وأضاف الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي، أن حزب النور ليس له مستقبل سياسي كبير خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتوقع رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ألا تزيد نسبة تمثيل حزب النور عن عدد مقاعد البرلمان الحالية، مشيرًا إلى أنه إذا كان لديه 11 مقعدًا الآن، فمن الممكن أن يصل إلى 15 مقعدًا أو 17 مقعدًا على الأكثر في حال زادت دوائر البرلمان.

وأضاف الجلاد: "بعد تجربة الإخوان في الحكم، وما فعله السلفيون، وكل التجارب التي شهدها المواطن خلال السنوات الماضية، فإن صوته لن يذهب إلى كوادر الأحزاب ذات المرجعية الدينية".

الطريق إلى البرلمان

حلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" عبر موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.