الغرف السياحية: بطاقة "نسك" شرط أساسي لدخول المشاعر المقدسة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن بطاقة "نسك" باتت شرطًا أساسيًا لدخول منطقة المشاعر المقدسة لجميع حجاج السياحة هذا العام، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من إصدارها لجميع الحجاج المصريين.

بطاقة "نسك" تحتوي على كافة بيانات الحاج

أوضح تركي أن بطاقة "نسك" تتضمن كافة البيانات الصحية والإدارية الخاصة بكل حاج، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي حاج بدخول المشاعر المقدسة بدون هذه البطاقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتنظيم حركة الحجاج وتسهيل تقديم الخدمات لهم.

متابعة دقيقة للخدمات المقدمة للحجاج

أشار نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى التواصل المستمر مع شركات الخدمات المتعاقدة مع غرفة شركات السياحة، وذلك لمتابعة تنفيذ كافة الخدمات بدقة. وتشمل هذه الخدمات الإعاشة، والنقل، والنظافة، وتوفير دورات المياه. وأفاد تركي بأن الغرفة أعدّت قائمة مفصلة بالخدمات المتفق عليها وتم تسليمها لمشرفي البعثة لضمان تنفيذها بالكامل دون أي تقصير.

تنسيق يومي مع السلطات السعودية لضمان انسيابية التحركات

في سياق متصل، أكد تركي أن التنسيق مع السلطات السعودية يتم بشكل يومي لضمان انسيابية تحركات الحجاج داخل المشاعر المقدسة، وتفادي أي ازدحام قد يؤثر على راحة الحجاج، خاصة مع بدء العد التنازلي لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات. وشدد على أن جميع الجهات المعنية تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم موسم حج ناجح وآمن لحجاج السياحة المصريين، في إطار الالتزام الكامل بالضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.

تجهيز المخيمات في منى وعرفات

تواصل بعثة الحج السياحي، بالتنسيق مع شركات السياحة وغرفة الشركات، تجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات استعدادًا لتصعيد الحجاج خلال الساعات المقبلة. وقد تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة من أعضاء البعثة وممثلي شركات السياحة لمتابعة تنفيذ الخدمات والتجهيزات المتفق عليها مع شركتي "الماسية" و"الراجحي متين" السعوديتين.

وتم تغيير عدد من الخدمات داخل المخيمات لتتوافق مع التعاقدات، مع التأكيد على تسلّم المخيمات نهائيًا بعد تلافي الملاحظات السابقة.

وتتم متابعة التجهيزات بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة للحجاج.

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