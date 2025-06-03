رئيس الوزراء يبحث إجراءات ضبط سوق اللحوم وزيادة المعروض

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة إجراءات زيادة المعروض من اللحوم الحمراء في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية وضبط الأسعار، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.

وأكد مدبولي أن ضمان توافر السلع، وفي مقدمتها اللحوم، يسهم في تحقيق التوازن السعري، مشيرًا إلى أن توسع الحكومة في تنظيم أسواق اليوم الواحد ساعد في السيطرة على الأسعار خلال الفترة الماضية.

الزراعة: مجازر ومحاجر جديدة وزيادة الإنتاج المحلي

قدم وزير الزراعة علاء الدين فاروق عرضًا شاملاً حول الجهود الحكومية المبذولة لزيادة الكميات المطروحة من اللحوم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة المحاجر والمجازر في عدة محافظات وتشغيل منافذ بيع ثابتة ومتحركة لطرح اللحوم والسلع بأسعار مخفضة وضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى.

وأشار الوزير إلى أن معدل الاستهلاك السنوي من اللحوم الحمراء يبلغ نحو مليون طن، يتم توفير 600 ألف طن منها محليًا، في حين يتم تغطية الباقي عبر الاستيراد.

تنويع مصادر الاستيراد والتوجه نحو أفريقيا

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة وسّعت نطاق مصادر استيراد اللحوم عبر دراسة عدد من الدول الأفريقية المنتجة، مشيرًا إلى قرب التعاقد مع بعضها، مستفيدين من قربها الجغرافي وتكلفة النقل المنخفضة.

“مستقبل مصر” يخطط لمحاجر ومصانع جديدة

قال العقيد د. بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز بصدد إنشاء محاجر ومجازر وثلاجات حديثة لدعم سلاسل الإمداد، وتوفير كميات كافية من اللحوم بأسعار مناسبة.

كما أعلن عن بدء التنسيق لإنشاء مصنع وطني لإنتاج ألبان الأطفال بالتعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال موسم حصاد القمح 2025، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج في هذا القطاع الحيوي.

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم: علاء الدين فاروق، وزير الزراعة ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية واللواء إسلام الريان، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.