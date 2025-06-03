طلبا إحاطة لمواجهة تعاطي الأدوية المخدرة وانتشار "الشابو"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة، بشأن الانتشار المتزايد لتعاطي الأدوية المخدرة بين الشباب؛ خصوصًا في القرى والمناطق الريفية، في ظل غياب الرقابة الكافية على صرف هذه الأدوية من بعض الصيدليات.

وقال شمس الدين إنه في ظل ضعف التوعية والإشراف الصيدلي، بات من السهل على فئات من الشباب؛ خصوصًا في المناطق الريفية، الحصول على أدوية تحتوي على مواد مخدرة، مثل "الترامادول"، و"اللاريكا"، و"الكونترمال".. وغيرها، دون وصفة طبية، أو من خلال طرق التفاف معروفة داخل بعض الصيدليات، الأمر الذي أدى إلى تفشي الإدمان وتفاقم الظواهر السلبية المرتبطة به من عنف، وانقطاع عن التعليم، وتفكك أسري، وزيادة معدلات الجريمة.

وأكد النائب أن هذه الأزمة تستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارات المعنية، من خلال عدة محاور في تشديد الرقابة والتفتيش على الصيدليات التي تصرف أدوية مخدرة دون وصفة طبية وإعادة النظر في قواعد صرف الأدوية النفسية والعصبية، وتشديد العقوبات على المخالفين وإطلاق حملات توعية موسعة في القرى والمدارس حول مخاطر هذه الأدوية مع التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان المجانية وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي، إضافةً إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تربط الصيدليات بوحدات صرف الأدوية المخدرة لرصد الكميات والمستخدمين.

وقال شمس الدين إن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًّا لمستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب إرادة سياسية وإدارية صارمة لوقف هذا النزيف المجتمعي، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزراء المختصين للرد عليه.

وأشاد النائب بالدور والنجاحات الحقيقية والكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مواجهة تجار الكيف، مؤكدًا ضرورة دعم جميع الجهات لهذا الدور الناجح لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وتقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بشأن الانتشار المتزايد لمخدر "الشابو" المعروف بـ"الكريستال ميث"، وخطورته البالغة على الشباب والمجتمع المصري.

وقال أمين: لقد أصبح "الشابو" أحد أخطر أنواع المخدرات انتشارًا في الآونة الأخيرة، نظرًا لتأثيره المدمر على الصحة العقلية والجسدية، وسرعة الإدمان عليه، وارتباطه بجرائم العنف والسرقة والانتحار؛ خصوصًا بين الشباب. وتفيد التقارير الميدانية بانتشاره في المناطق الشعبية والقرى؛ مما ينذر بكارثة اجتماعية وصحية إن لم يتم التصدي لها بشكل عاجل.

وطالب النائب بضرورة تكثيف الحملات الأمنية على أوكار ترويج وتوزيع هذا المخدر، وتوفير دعم أكبر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتعامل مع هذه الظاهرة المتفشية.

وطالب النائبُ رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة؛ لمناقشته مع استدعاء الوزراء المعنيين، للرد عليه؛ حفاظًا على الشباب.