صور- رصف الطريق أسفل الدائري بكفر غطاطي أمام المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطريق الواقع أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي، وذلك في المسافة الممتدة من طريق المنصورية وحتى طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام المتحف المصري الكبير، بطول 1 كيلومتر وعرض 8 أمتار.

وأكد المحافظ أن المشروع نُفذ من خلال مديرية الطرق بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، خاصة في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، أحد أبرز المشروعات القومية والسياحية، في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف.

وأوضح النجار أن أعمال الرصف راعت تطبيق أعلى معايير الجودة في البنية التحتية، إلى جانب توفير عوامل الأمان والسلامة المرورية، وتهيئة الطريق لاستيعاب الكثافات المتزايدة المتوقعة بعد افتتاح المتحف بالكامل.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة موسعة لتطوير شبكة الطرق الداخلية والمناطق الحيوية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، أن المديرية تواصل متابعة تنفيذ مشروعات الخطة بشكل دوري، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الإشراف الكامل على أداء الشركات المنفذة، لضمان الالتزام بكافة المواصفات الفنية والجودة المطلوبة.

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