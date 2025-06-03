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توجيهات مهمة من السياحة بشأن موسم الحج 2025.. تفاصيل

02:59 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

مناسك الحج أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التابعة للاتحاد المصري للجمعيات السياحية (ETAA) تعميماً دورياً هاماً برقم (153) لسنة 2025. يتناول هذا التعميم مجموعة من التوجيهات الحيوية المتعلقة بموسم حج 1446 هـ، والتي تهدف إلى ضمان تجربة حج ميسرة وآمنة لجميع الحجاج المصريين.

أكدت الغرفة في تعميمها، والذي حصل "مصراوي"، على نسخة منه، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الطيران المدني ووزارة الداخلية، مشددة بشكل خاص على الكتاب الدوري رقم (7661) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2023. ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من سلامة الحجاج والتأكد من حصولهم على التصاريح اللازمة، لا سيما في ظل الظروف الجوية الراهنة وارتفاع درجات الحرارة.

ومن أبرز النقاط التي شدد عليها التعميم:

* توفير الراحة والأمان: ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام.

* الالتزام بالتوجيهات: التأكيد على أهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية، وخاصة وزارة الطيران المدني ووزارة الداخلية، والكتاب الدوري رقم (7661) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2023.

* تصاريح الحج: ضرورة التحقق من تصاريح الحج لضمان سلامة الحجاج.

* الفتاوى الشرعية والإقامة المؤكدة: أهمية الحصول على "إقامة مؤكدة والأخذ بالفتاوى الصادرة في هذا الشأن ومنها فتوى دار الإفتاء المصرية والتي تحمل رقم 7661 بتاريخ 2 يونيو 2023".

* الدعم اللوجستي: تقديم الدعم اللوجستي للحجاج في ظل الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت الغرفة إلى أنه يمكن مراجعة رابط الفتوى المتعلقة بالإقامة والتشريق على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: اضغط هنا

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توجيهات مهمة من السياحة موسم الحج 2025 ضمان تجربة حج ميسرة التحقق من سلامة الحجاج
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