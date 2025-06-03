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تسكين حجاج السياحة في مخيمات المشاعر المقدسة استعدادًا للوقفة الكبرى

02:38 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

تسكين حجاج السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن اكتمال كافة الاستعدادات لبدء تصعيد حجاج السياحة إلى صعيد عرفات الطاهر، وذلك اعتباراً من عصر يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الغرفة أن جميع الأتوبيسات والسيارات المخصصة لعملية التصعيد، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي، قد تم تجهيزها بالكامل. كما تم التأكد من دراية السائقين بجميع الطرق والمسارات المختلفة لتفادي أي زحام محتمل. ولضمان وصول الحجاج إلى مخيماتهم بأسرع وأسهل الطرق، تم دعم الحافلات بعدد من الأدلاء المتخصصين.

مراجعة شاملة للمخيمات والتجهيزات

وأوضحت أن بعثة الحج السياحي قامت خلال الأيام الماضية بمراجعة شاملة لكافة التجهيزات الخاصة بخطة التصعيد ومخيمات الحجاج في منى وعرفات، بالإضافة إلى تسكين الحجاج بمخيماتهم في المشاعر المقدسة.

وفي إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، شكلت غرفة شركات السياحة مجموعات عمل من ممثليها في بعثة الحج السياحي.

وتتواجد هذه المجموعات على مدار الساعة منذ عدة أيام، ويستمر تواجدها حتى تصعيد الحجاج، وذلك للتنسيق المستمر مع شركات الطوافة لضمان الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات وتنفيذ جميع بنود الخدمات المتفق عليها.

التزام بتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة

وشددت على أن كافة بنود الخدمات والتجهيزات المتفق عليها في تعاقد الغرفة مع شركتي "مشارق الماسية" و "الراجحي متين" تضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة. ويتم ذلك بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار، لضمان أعلى مستويات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.

تسكين حجاج السياحة

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