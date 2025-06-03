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أونا تهنئ الكاتب سليمان جودة بفوزه بجائزة الصحافة العربية لـ"أفضل عمود صحفي"

02:36 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

سليمان جودة

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كتب- عمرو صالح:

فاز الكاتب الصحفي سليمان جودة بـ"جائزة الصحافة العربية"، التي ينظمها "نادي دبي للصحافة"، عن فئة "أفضل عمود صحفي".

ويأتي فوز جودة في الدورة الرابعة والعشرين لجائزة دبي للعام 2025، تقديراً لتميزه في كتابة العمود الصحفي اليومي بعنوان "خط أحمر" في صحيفة "المصري اليوم".

وتهنئ مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ورئيس تحريرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الكاتب سليمان جودة، بفوزه بالجائزة.

يذكر أن سليمان جودة يكتب مقالا أسبوعيا لموقع مصراوي. وتتسم مقالاته بالرصانة والطرح المهني والتحليل المعمق.

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سليمان جودة جائزة الصحافة العربية أفضل عمود صحفي
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