محافظ القاهرة يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الثالث حول المناخ والبيئة

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات اليوم الأول للنسخة الثالثة من المؤتمر الدولي الثالث حول المناخ والبيئة، والذي تنظمه جامعة النيل بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

حضر المؤتمر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والسفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعدد من السفراء، وممثلون عن منظمات دولية، وهيئات أكاديمية ومجتمعية معنية بقضايا المناخ والبيئة.

ويُنظَّم المؤتمر في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية وتعزيز مسارات الاستدامة.

ويُعد المؤتمر منصة إقليمية ودولية رائدة لتبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في مجالات المناخ والبيئة والابتكار المستدام.

ويتزامن تنظيم المؤتمر مع اليوم العالمي للبيئة الذي يُوافق 5 يونيو من كل عام، ويساهم المؤتمر في رفع الوعي بقضايا المناخ، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

ويشهد اليوم الأول حلقة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين وصناع سياسات معنيين بقضايا المناخ، لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تكريم عدد من المبادرات البيئية الخضراء التي أسهمت في تعزيز العمل البيئي المستدام.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، تتناول خلالها جلساته عددًا من الموضوعات الحيوية، من أبرزها: إدارة الموارد المائية، ومواجهة التلوث البلاستيكي، وبناء المدن المستدامة .

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